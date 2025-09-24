Ataque con drones ucranianos contra puerto ruso de Novorossiisk deja dos muertos, causa estado de emergencia

MOSCÚ, 24 sep (Reuters) - Un ataque con drones ucranianos en la ciudad portuaria de Novorossiisk, en el sur de Rusia, mató a dos personas e hirió a seis el miércoles, informaron las autoridades regionales en Telegram.

El principal funcionario de la ciudad dijo que se había declarado el estado de emergencia en Novorossiisk, que es el principal puerto marítimo de Rusia en el mar Negro y contiene importantes terminales de exportación de petróleo y granos.

La oficina del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en la ciudad fue alcanzada por el ataque, y dos empleados resultaron heridos, dijo CPC.

Sin embargo, un portavoz del CPC afirmó que la terminal del consorcio en Yuzhnaya Ozereyevka, ubicada cerca de la bahía de Novorossiisk, seguía operativa. La terminal carga crudo Caspian CPC Blend para su exportación a los mercados internacionales.

Demetra Holding, propietaria de dos terminales de granos en Novorossiisk, dijo que no recibió informes de daños en sus instalaciones.

Ucrania ha estado atacando fuertemente las instalaciones energéticas y portuarias que respaldan la economía de guerra de Rusia y generan ingresos para su presupuesto estatal.

Las autoridades regionales de Krasnodar, en el sur de Rusia, dijeron que había una amenaza de ataques al puerto de Tuapse, en el mar Negro, por parte de drones navales ucranianos, y ordenaron a los residentes y visitantes que abandonaran la franja costera. (Reporte de Reuters, Escrito por Robert Harvey, Editado en Español por Ricardo Figueroa)