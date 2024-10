Ataque contra compañía de defensa en Turquía deja 4 muertos

ANKARA, Turquía (AP) — Agresores detonaron explosivos y comenzaron a disparar el miércoles en las instalaciones de la compañía aeroespacial y de defensa estatal de Turquía, TUSAS, provocando la muerte de cuatro personas y heridas a varias más, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Por lo menos dos de los agresores murieron, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

“Tenemos cuatro mártires. Tenemos 14 heridos. Condeno este atroz ataque terrorista y deseo misericordia a nuestros mártires”, dijo Erdogan durante una reunión con su homólogo ruso Vladímir Putin en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia.

Putin le ofreció sus condolencias por el atentado.

Selim Cirpanoglu, el alcalde del distrito de Kahramankazan, comentó a The Associated Press que el ataque contra la compañía ubicada en las afueras de la capital Ankara se había calmado, pero no pudo dar más detalles al respecto.

De momento no está claro quién podría estar detrás del atentado. Combatientes kurdos, el grupo Estado Islámico y extremistas de izquierda han perpetrado ataques en la nación en el pasado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del sitio, transmitidas en la televisión, mostraban a un hombre vestido de civil cargando una mochila y sosteniendo un fusil.

La prensa turca señaló que tres agresores, incluida una mujer, llegaron a la entrada del complejo dentro de un taxi. Los agresores, que llevaban armas, detonaron un explosivo junto al taxi, lo que generó pánico y les permitió ingresar al complejo.

Se pudieron escuchar múltiples disparos luego de que las fuerzas de seguridad turcas entraron al sitio, reportaron la agencia de noticias DHA y otros medios de comunicación. Se pudo ver helicópteros sobrevolando el sitio.

TUSAS diseña, fabrica y ensambla aeronaves tanto civiles como militares, así como drones y otros sistemas de la industria de la defensa y la espacial. Los drones han sido fundamentales para los avances de Turquía contra los combatientes kurdos en el territorio kurdo y al otro lado de la frontera en Irak.

El vicepresidente Cevdet Yilmaz dijo que el objetivo del ataque era el “éxito” de Turquía “en la industria de la defensa”.

“Debería saberse que este tipo de ataques no disuadirán a los heroicos empleados de la industria de la defensa”, escribió en la red social X.

AP