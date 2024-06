Ataque contra primera ministra danesa, el más reciente en ola de agresiones hacia políticos europeos

VARSOVIA (AP) — El primer ministro de Eslovaquia recibió varios disparos en un atentado el mes pasado y enfrenta una larga recuperación. Su homóloga danesa fue atacada la tarde del viernes por un hombre en el centro de Copenhague. Varios políticos alemanes han enfrentado una ola de ataques físicos y verbales durante meses.

La violencia política parece ir en aumento en toda Europa, donde las sociedades están profundamente polarizadas frente a una migración generalizada proveniente de Oriente Medio, e intensamente sacudidas por la guerra en Ucrania, el conflicto más grande en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

La violencia reciente se produce de cara a las elecciones para el Parlamento Europeo, la rama legislativa del bloque de 27 miembros, que se llevan a cabo este fin de semana.

En general, las elecciones en la Unión Europea no suscitan el mismo tipo de pasiones que las elecciones en cada una de las naciones, y no está claro en qué medida la violencia está impulsada por el clima de la campaña. Sin embargo, el telón de fondo de la presión migratoria ha despertado fuertes sentimientos y se espera que produzca un cambio político hacia la derecha en la Asamblea Legislativa de la Unión Europea.

El ataque más grave que se ha producido hasta ahora ha sido el que sufrió el primer ministro eslovaco Robert Fico, cuya vida estuvo en riesgo tras recibir varios disparos el 15 de mayo cuando saludaba a sus partidarios.

Fico, que asumió el cargo en otoño pasado tras hacer campaña con una plataforma prorrusa y antiestadounidense, insinuó esta semana, en un video pregrabado, que fue atacado debido a sus opiniones, que difieren en gran medida de los puntos de vista convencionales en Europa.

Ahora, algunos críticos temen que Fico, que ya había sido acusado de socavar las normas democráticas antes del ataque, trate de utilizar el intento de asesinato para movilizar el apoyo a su partido, Smer, de ultraderecha populista.

El ataque contra Fico siguió a una ola de violencia en otras partes, cuyo incidente más reciente ocurrió la tarde del viernes en las calles de Copenhague, cuando un hombre de 39 años agredió a la primera ministra Mette Frederiksen.

Frederiksen, lideresa de los socialdemócratas daneses, fue trasladada de inmediato al hospital para una revisión, y aunque no sufrió lesiones, se sintió “sacudida por el incidente”, de acuerdo con su oficina. Canceló eventos de campaña programados para el sábado, la víspera de la votación en su país.

Aún no están claros los detalles del ataque, pero medios locales informaron que el hombre parece haber caminado enérgicamente hacia Frederiksen, empujándola con fuerza.

Para algunas personas, las agresiones contra líderes electos aumentan la creciente sensación de que la democracia misma está bajo ataque.

“Un ataque contra un líder electo democráticamente es también un ataque contra nuestra democracia”, dijo el sábado el primer ministro sueco Ulf Kristersson.

En Francia, el candidato socialista puntero en las elecciones de la Unión Europea, Raphael Glucksmann, fue agredido el mes pasado con huevos y proyectiles rellenos de pintura en un evento del Día del Trabajo, y escapó furtivamente con la ayuda de agentes de seguridad, seguido por manifestantes enfurecidos.

La figura de ultraderecha, Eric Zemmour, golpeó a una mujer que le arrojó un huevo mientras hacía campaña en Córcega a principios de mayo.

En Alemania, el partido gobernante y la oposición dicen que sus miembros y partidarios han enfrentado una oleada de ataques físicos y verbales en los últimos meses.

El mes pasado, la vicealcaldesa de Berlín fue atacada en un evento en una biblioteca local por un hombre que se acercó a ella por detrás y la golpeó con lo que la policía describió como una bolsa que contenía un objeto sólido.

Antes de eso, un candidato del partido del canciller Olaf Scholz fue golpeado en Dresden mientras hacía campaña para la elección europea, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Esta semana, un candidato de ultraderecha que hacía campaña para las elecciones locales que se realizarían el mismo día, fue acuchillado y herido en Mannheim.

“En las últimas semanas, hemos visto un aumento en la disposición a usar la violencia para perseguir objetivos políticos o para silenciar a las personas”, dijo el jueves ante el Parlamento Lars Klingbeil, uno de los líderes del partido del canciller Olaf Scholz. “Representantes de todos los partidos políticos han sido atacados en las últimas semanas… La violencia no debe tener lugar en nuestra sociedad. No hay un ‘sí, pero’, no hay que quitarle importancia”

En el Reino Unido, que tendrá sus propias elecciones el 4 de Julio, Nigel Farage, que ha hecho campaña a favor del Brexit y contra la inmigración, fue atacado esta semana con una malteada tras reincorporarse a la línea frontal de la política británica, diciendo que tomaría el timón del partido derechista Reform U.K. y que se postulará para el Parlamento.

Una mujer de 25 años fue acusada del ataque.

___

Geir Moulson en Berlín, Jari Tanner en Helsinki, Angela Charlton en París y Brian Melley en Londres contribuyeron a este despacho.

AP