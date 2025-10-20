Ataque de dron ucraniano a planta de gas rusa afecta a producción kazaja: fuentes

MOSCÚ, 20 oct (Reuters) - El ataque de un dron ucraniano contra la planta de gas rusa de Orenburg obligó a la vecina Kazajistán a reducir entre un 25% y un 30% la producción de su yacimiento de petróleo y gas condensado de Karachaganak, según informaron el lunes a Reuters dos fuentes del sector.

Orenburg, una de las mayores plantas de procesamiento de gas del mundo, se vio obligada a suspender la entrada de gas procedente de Kazajistán tras el ataque, según informó el domingo el Ministerio de Energía kazajo.

Ucrania confirmó que atacó una planta de gas en la región de Oremburgo, a unos 1700 kilómetros al este de la frontera rusa con Ucrania, y una refinería de petróleo en la región de Samara.

Desde agosto, Kiev ha intensificado sus ataques contra refinerías rusas y otras instalaciones energéticas para intentar interrumpir el suministro de combustible y privar a Moscú de financiación.

La producción de Karachaganak se redujo el lunes a entre 25.000 y 28.000 toneladas, frente al nivel habitual de 35.000-35.500, según dos fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato debido a lo delicado del asunto.

Según dijeron, Orenburg, que está controlada por el productor de gas Gazprom, podría reanudar algunas tomas de gas de Karachaganak durante la jornada, aunque declinaron decir cuándo se restablecerán los niveles normales de suministro.

Karachaganak produjo unos 263.000 barriles por día de petróleo en 2024. Es exportado por el Consorcio del Oleoducto del Caspio a través de una terminal rusa del mar Negro, así como a través del oleoducto ruso Druzhba a Alemania.

La explotación del yacimiento corre a cargo de un consorcio en el que participan la estadounidense Chevron (18%) y las energéticas europeas Shell (29,25%) y Eni (29,25%). La rusa Lukoil (13,5%) y la empresa local KazMunayGaz (10%) también tienen participaciones.

