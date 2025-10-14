Ataque de EEUU a barco frente a Venezuela deja seis muertos: Trump

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - Un ataque de Estados Unidos contra un barco frente a la costa de Venezuela dejó el martes seis presuntos narcotraficantes muertos, dijo el presidente Donald Trump sobre la más reciente operación de este tipo.

El ataque es el ejemplo más reciente de los esfuerzos de Trump por usar el poder militar de Estados Unidos de formas nuevas, y a menudo legalmente polémicas, desde el despliegue de tropas en servicio activo en Los Ángeles hasta ataques antiterroristas contra sospechosos de narcotráfico.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que el ataque se había llevado a cabo contra una organización terrorista, pero no dio detalles sobre qué grupo.

"Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas", dijo Trump en Truth Social.

Un video de unos 30 segundos, que Trump publicó, parecía mostrar una embarcación inmóvil en el agua que recibía el impacto de un proyectil antes de explotar. (Reporte de Jasper Ward y Doina Chiacu; editado en español por Javier Leira)