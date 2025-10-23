Ataque de EEUU en el Pacífico fue "cerca" de aguas de Colombia

El ataque que lanzó Estados Unidos sobre una supuesta lancha de narcotraficantes en el Pacífico, el primero en ese océano, fue "cerca" de territorio marítimo de Colombia, dijo este miércoles a la AFP una fuente de las fuerzas armadas colombianas.

El Pentágono informó que dos narcos murieron en este nuevo ataque, en el marco de un despliegue militar de Washington contra el tráfico de drogas en zonas próximas a costas sudamericanas. Otros habían sido realizados en el Caribe. Los ataques estadounidenses dejan al menos 34 muertos.

Una fuente de las fuerzas militares colombianas aseguró que se descartó que "haya sido dentro" de la "plataforma marítima" del país, aunque sí fue "cerca".

