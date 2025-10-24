Ataque de Estados Unidos contra presunta embarcación del narcotráfico en el Caribe deja seis muertos: Pentágono
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - Un ataque estadounidense contra una presunta embarcación de narcotraficantes dejó seis presuntos "narcoterroristas" muertos en el Caribe, dijo el viernes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la última operación de la campaña antidrogas del presidente Donald Trump en la región.
En una publicación en X, Hegseth dijo que este era el primer ataque llevado a cabo por la noche como parte de la campaña que comenzó en septiembre. La embarcación era operada por la banda Tren de Aragua, agregó. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
Otras noticias de Narcotráfico internacional
Más leídas
- 1
Copa Sudamericana: Lanús tenía todo bajo control, pero se cuidó demasiado y Universidad de Chile lo castigó
- 2
En un tiempo, Liga de Quito apabulló a Palmeiras y expuso argumentos para soñar con la final de la Copa Libertadores
- 3
Incómodo, Guillermo Francos se recluye a la espera de una charla con Milei para decidir su futuro
- 4
El cuento de la abuela: nacer en Santa Fe y ser malayo, un milagro del fútbol que se llama trampa