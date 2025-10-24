LA NACION

Ataque de Estados Unidos contra presunta embarcación del narcotráfico en el Caribe deja seis muertos: Pentágono

Ataque de Estados Unidos contra presunta embarcación del narcotráfico en el Caribe deja seis muertos
WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - Un ataque estadounidense contra una presunta embarcación de narcotraficantes dejó seis presuntos "narcoterroristas" muertos en el Caribe, dijo el viernes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la última operación de la campaña antidrogas del presidente Donald Trump en la región.

En una publicación en X, Hegseth dijo que este era el primer ataque llevado a cabo por la noche como parte de la campaña que comenzó en septiembre. La embarcación era operada por la banda Tren de Aragua, agregó. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

