Ataque de Israel en Qatar amenaza la paz y la estabilidad de la región, estima la ONU

El jefe de derechos humanos de la ONU advirtió el martes que el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Qatar la semana pasada amenaza la paz y la estabilidad de la región.

"El ataque de Israel contra los negociadores en Doha el 9 de septiembre fue una violación flagrante del derecho internacional, un ataque a la paz y la estabilidad regionales y un golpe contra la integridad de los procesos de mediación y negociación en todo el mundo", declaró Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al inicio de un debate urgente sobre el ataque.

El bombardeo israelí en Doha iba dirigido contra una reunión de dirigentes de Hamás, que debían examinar una nueva propuesta estadounidense de cara a un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En el ataque murieron cinco palestinos miembros de Hamás y un policía qatarí.

Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, ejerce de mediador entre Israel y Hamás en el conflicto en Gaza, que estalló con el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

