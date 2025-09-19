Ataque de paramilitares sudaneses deja 75 muertos en Darfur, según rescatistas

Paramilitares sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) mataron el viernes a 75 personas en un ataque con drones contra una mezquita de un campo de desplazados cercano a la ciudad occidental El Fasher, informaron los equipos de rescate.

Las FAR llevaron a cabo este ataque en medio de los esfuerzos por capturar la última ciudad controlada por el ejército en la región de Darfur.

El bombardeo impactó una mezquita en el campo de Abu Shouk, situado a las afueras de la capital del estado de Darfur del Norte, indicó en un comunicado la Sala de Respuesta de Emergencia, un grupo local de voluntarios que coordina la ayuda en el lugar.

"Los cuerpos fueron sacados de los escombros de la mezquita", agregaron.

De momento, las FAR no hicieron comentarios sobre el incidente.

El Fasher, sitiada desde hace unos 18 meses por los paramilitares, es la última capital estatal en Darfur bajo el control del ejército de Sudán, que enfrenta a las FAR en una cruenta guerra desde abril de 2023.

La caída de la urbe supondría el dominio territorial completo de los paramilitares sobre la región, donde la ONU y grupos de derechos humanos ya han reportado atrocidades masivas, incluidos asesinatos por motivos étnicos.

Imágenes satelitales publicadas el jueves por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale mostraron a milicias de las FAR avanzando en múltiples frentes, entre ellos los alrededores del campo de Abu Shouk y la antigua base de mantenimiento de paz de la Unamid, ahora utilizada por las Fuerzas Conjuntas anti-FAR.

La capital estatal sigue bajo un apagón de telecomunicaciones, lo que dificulta verificar las bajas o coordinar la ayuda.

La guerra en Sudán, que atraviesa ya su tercer año, ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a casi 12 millones, creando lo que Naciones Unidas describe como una de las mayores crisis de desplazamiento y hambre del mundo.

