Ataque de un dron ucraniano obliga a evacuar cientos de viviendas en una ciudad de Rusia

2 sep (Reuters) -

Más de 300 personas fueron evacuadas de sus apartamentos durante la noche tras un ataque con drones ucranianos sobre la capital de la región de Rostov, según informó el martes el gobernador en funciones.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que las unidades de defensa antiaérea destruyeron 13 drones ucranianos sobre la región de Rostov durante la noche. No precisó cuántos drones fueron detectados. "Se descubrió un proyectil (de avión no tripulado) sin explotar en uno de los apartamentos", declaró Yuri Slyusar, gobernador en funciones de la región de Rostov, a través de la aplicación de mensajería Telegram. "Por precaución, 320 residentes del edificio están siendo evacuados".

El ataque dañó varios edificios de apartamentos en la ciudad de Rostov del Don, añadió. Tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas leves.

El alcalde de Rostov del Don, Alexandr Skryabin, dijo que los residentes habían sido realojados en una escuela mientras expertos en desactivación de explosivos retiraban el proyectil.

Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente. No hubo respuesta inmediata desde Kiev. Ambas partes niegan haber atacado a civiles durante la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en 2022. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Christian Schmollinger y Stephen Coates; editado en español por Irene Martínez)