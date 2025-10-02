Ataque en sinagoga británica en Yom Kipur deja dos muertos; el sospechoso es abatido a tiros

Por Phil Noble y Hannah McKay

MÁNCHESTER, 2 oct (Reuters) - Dos personas murieron el jueves cuando un hombre atropelló con un automóvil a peatones y apuñaló a un guardia de seguridad en una sinagoga de Inglaterra donde los fieles celebraban el Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, informó la policía británica.

La Policía del Gran Manchester dijo que el sospechoso, que llevaba un chaleco que parecía ser un artefacto explosivo, fue abatido a tiros después de que los agentes acudieron a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el distrito de Crumpsall de la ciudad del norte de Inglaterra.

Un video compartido en las redes sociales y verificado por Reuters mostraba a la policía disparando a un hombre dentro del perímetro de la sinagoga, mientras otro hombre yacía en el suelo sobre un charco de sangre, y parecía llevar una kipá tradicional judía.

"¡TIENE UNA BOMBA!"

"¡Tiene una bomba, váyanse!", gritó un policía armado a los espectadores, segundos antes de que sonara un disparo.

La vecina Angela Crawshaw dijo a Reuters que había visto a tres policías apuntando con sus armas a un hombre en el aparcamiento de la sinagoga, diciéndole: "Quédate agachado, no te muevas o dispararemos".

"Entonces dispararon, y él cayó al suelo. Luego intentó levantarse y moverse de nuevo, y volvieron a dispararle. Y entonces fue sólo pánico... sólo ruido y pánico".

Más tarde acudió al lugar una unidad de desactivación de explosivos, y un testigo de Reuters oyó tres pequeñas explosiones. La policía confirmó que un fuerte estallido se produjo cuando agentes especializados forzaron la entrada al vehículo del sospechoso por precaución.

El máximo responsable de la lucha antiterrorista británica, Laurence Taylor, dijo que el ataque había sido declarado incidente terrorista en función de lo que sabían los investigadores, y que dos personas habían sido detenidas.

Agregó que los investigadores creían conocer la identidad del atacante, pero que aún no podían confirmarla.

"Las comunidades de todo el Reino Unido que normalmente celebrarían este día sagrado están ahora de luto y preocupadas por su seguridad", dijo a periodistas. "Quiero ser claro: la policía del Reino Unido se está movilizando. Y movilizándose rápidamente".

El primer ministro Keir Starmer abandonó una reunión política europea en Copenhague antes de tiempo para regresar a Reino Unido y presidir una reunión de emergencia.

Dijo que se estaban desplegando policías adicionales en las sinagogas de todo el país, y añadió: "Haremos todo lo posible para mantener a salvo a nuestra comunidad judía".

"El hecho de que esto haya tenido lugar en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible".

Además del sospechoso y las dos personas cuya muerte se ha confirmado, otros tres heridos se encuentran en estado grave.

El rey Carlos se declaró "profundamente conmocionado y entristecido", mientras que la embajada israelí en Londres dijo en X que el ataque era "aborrecible y profundamente angustioso", y que estaba en estrecho contacto con la comunidad judía de Manchester. (Información de Catarina Demony, Muvija M, Phil Noble, Andrew MacAskill, Sarah Young y Sam Tabahriti; Escrito por Kate Holton y Michael Holden; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Ricardo Figueroa)