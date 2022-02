Ataque en Siria mata a 6 personas, entre ellas dos niños

En esta foto proporcionada por los Cascos Blancos de la Defensa Civil de Siria, la cual ha sido autenticada con base en su contenido y otros informes de la AP, dos trabajadores de la defensa civil de los Cascos Blancos de Siria trabajan en el lugar donde cayó un proyectil en la aldea de Maaret al-Naasan en la provincia de Idlib, Siria, el sábado 12 de febrero de 2022. Activistas de la oposición dijeron que seis personas de la misma familia, incluidos dos niños, murieron el sábado en un ataque de artillería militar siria contra una aldea controlada por rebeldes en el noroeste de Siria. (Cascos Blancos de la Defensa Civil Siria vía AP) In this photo provided by the Syrian Civil Defense White Helmets, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, Syrian White Helmet civil defense workers stand at the site where a shell struck in the Maaret al-Naasan village in Idlib province, Syria, Saturday, Feb. 12, 2022. Opposition activists said six people from the same family including two children were killed in a Syrian military artillery strike on a rebel-held village in northwest Syria on Saturday. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP)