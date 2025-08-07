Ataque hacker contra tribunales estadounidenses

El periódico The New York Times informó sobre esto después de que Politico publicara la noticia por primera vez.

Según se informa, los tribunales tuvieron conocimiento de la filtración de información confidencial de varios estados en julio e informaron a un panel de jueces la semana pasada en una conferencia en Kansas City.

Los expertos creen que el ataque podría haber comprometido datos confidenciales y la identidad de informantes confidenciales involucrados en casos penales en varios tribunales federales.

Aún no se sabe quién está detrás del ataque, pero dos fuentes bien informadas afirmaron que se sospecha de grupos de hackers vinculados a países hostiles a Estados Unidos y organizaciones criminales. (ANSA).