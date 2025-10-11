Ataque insurgente a comisaría en Pakistán deja al menos 7 policías muertos y 13 heridos

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Al menos siete agentes y seis insurgentes fallecieron después de que hombres armados atacaran un centro de entrenamiento de la policía en el noroeste de Pakistán, lo que provocó un intenso tiroteo que duró horas, dijeron las autoridades el sábado.

Es el último episodio de violencia que se registra en la zona, base de varios grupos armados, y se produce en un momento en que Pakistán enfrenta un empeoramiento de su seguridad.

El objetivo del asalto del viernes por la noche era un centro de entrenamiento policial en Ratta Kulachi, en las afueras de la ciudad de Dera Ismail Khan. Según la policía, los atacantes usaron armas pesadas e intentaron entrar por la fuerza al recinto después de que un suicida detonó un camión cargado de explosivos en la puerta.

"Tras la explosión inicial, los atacantes lograron entrar en las instalaciones, donde se encontraban unos 200 reclutas y sus instructores", dijo el jefe de la policía de Dera Ismail Khan, Sajjad Ahmad, a The Associated Press.

El tiroteo entre la policía y los insurgentes duró casi seis horas. Siete agentes murieron y otros 13 resultaron heridos, agregó Ahmad.

Los asaltantes lanzaron el ataque coordinado usando armas pesadas, explicó la policía en un comunicado.

Los agentes de servicio respondieron al fuego, frustrando lo que las autoridades describieron como un intento de causar bajas masivas. El camión cargado de explosivos embistió la puerta principal del centro y causó una explosión que derrumbó parte de un muro perimetral y se cobró la vida de un policía.

Momentos después, insurgentes uniformados entraron al recinto y abrieron fuego con armas automáticas, apuntó la nota.

Además, lanzaron granadas e intercambiaron fuego pesado con las fuerzas de seguridad. La policía y las unidades paramilitares despejaron más tarde el recinto, matando a seis milicianos y recuperando chalecos suicidas, explosivos, armas y municiones, de acuerdo con el comunicado.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, elogió a los oficiales caídos por su valentía y sacrificio.

En un primer momento, el ilegalizado grupo Tehreek-e-Taliban Pakistán se atribuyó la autoría del asalto, pero más tarde emitió un segundo comunicado en el que negó su participación.

El Talibán paquistaní está aliado con el afgano, que tomó el poder en Kabul en 2021, aunque es un grupo independiente.

El vocero del ejército paquistaní, Ahmad Sharif Chaudhry, indicó el viernes que "el terrorismo ha aumentado desde 2021", especialmente en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste del país y que limita con Afganistán.

En una conferencia de prensa, dijo a reporteros que Pakistán había llevado a cabo miles de operaciones antiterroristas en los últimos años para neutralizar la creciente amenaza insurgente.

Este año, hasta el 15 de septiembre, las fuerzas de seguridad realizaron más de 10.000 operaciones en las que mataron a 970 milicianos, y se cobraron la vida de 311 soldados y 73 policías, afirmó.

El periodista de The Associated Press Sajjad Tarakzai en Islamabad, Pakistán, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.