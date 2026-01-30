Ataque islamista en Nigeria deja 25 muertos

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigeria, 30 ene (Reuters) - Al menos 25 personas murieron cuando presuntos militantes de Boko Haram atacaron una ciudad en el norte de Nigeria, informaron familiares de las víctimas, en lo que supone el ataque islamista más mortífero desde que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó ataques aéreos el día de Navidad

Las víctimas eran trabajadores que habían viajado a la localidad de Sabon Gari, en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, para trabajar en una obra, cuando unos hombres armados irrumpieron el jueves y abrieron fuego, informaron a Reuters los familiares Hassan Usman y Auwal Isa

Aliyu Ndume, senador que representa a la región, dijo que estaba "conmocionado y entristecido" por el asesinato de sus electores

En otro ataque militante, también el jueves en Borno, al menos nueve soldados y dos miembros de un grupo de trabajo civil que les prestaba asistencia fueron asesinados por combatientes que lanzaron un asalto antes del amanecer contra una base del Ejército. Dieciséis personas resultaron heridas

Borno, donde los combatientes de Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) han intensificado los ataques contra convoyes militares y civiles, sigue siendo el epicentro de la insurgencia islamista que dura ya 17 años

Nigeria, azotada por los ataques islamistas y los secuestros masivos, se ve sometida a una presión adicional para restablecer la seguridad desde que Trump la acusó el año pasado de no proteger a los cristianos

Las fuerzas estadounidenses atacaron lo que describieron como objetivos terroristas el 25 de diciembre. Las autoridades nigerianas afirman que están cooperando con Washington para mejorar la seguridad. (Reporte de Ahmed Kingimi en Maiduguri, redacción de Elisha Bala-Gbogbo. Editado en español por Natalia Ramos)