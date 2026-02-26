Ataque israelí deja tres muertos en Gaza mientras tregua tambalea

EL CAIRO, 26 feb (Reuters) - Un ataque aéreo israelí dejó dos palestinos muertos en el norte de la Franja de Gaza el jueves, informaron las autoridades sanitarias del territorio, y el Ejército israelí dijo que había matado a un militante que suponía una amenaza para sus fuerzas en el sur del enclave

Los médicos dijeron que un ataque aéreo israelí contra un grupo de palestinos en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, mató a dos personas e hirió a varias más. El Ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el informe

Por otra parte, el Ejército israelí afirmó que las fuerzas que operan en el sur de la Franja de Gaza mataron a un militante que representaba una amenaza inminente para ellas después de que cruzara a una zona aún ocupada por Israel dentro del enclave

La fuerza describió el incidente como una violación del cese al fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamas que comenzó en octubre pasado

Gaza ha quedado reducida a escombros en la guerra desencadenada por un ataque del grupo militante palestino Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas, según las cifras israelíes

El Ministerio de Salud de Gaza sostiene que más de 72.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto por los disparos israelíes desde entonces. También afirma que al menos 460 personas han muerto por los disparos israelíes desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego en octubre

Israel ha afirmado que cuatro soldados murieron a manos de militantes en Gaza desde que comenzó el cese al fuego. Ambas partes se han culpado mutuamente por las violaciones de la tregua

En enero, el acuerdo de Gaza pasó a una segunda fase en la que se espera que Israel retire aún más tropas de Gaza y que Hamas ceda el control de la administración del territorio. (Reporte de Nidal al-Mughrabi, editado en español por Lucila Sigal)