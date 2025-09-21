Ataque israelí en el sur de Líbano mata a cinco personas, incluidos tres niños

BEIRUT (AP) — Un ataque israelí con un dron en el sur de Líbano mató el domingo a cinco personas, entre ellas tres niños, informó el Ministerio de Salud libanés. El presidente del Parlamento, Nabih Berri, dijo que cuatro de los fallecidos, los tres niños y su padre, tenían ciudadanía estadounidense.

Otras dos personas resultaron heridas, incluida la madre de la familia.

Hasta el momento no ha sido posible contactar a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Beirut para obtener comentarios.

Desde que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en noviembre para poner fin a la guerra de varios meses entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, Tel Aviv ha atacado casi a diario el sur y el este de Líbano.

El ejército israelí dijo que su objetivo era un combatiente de Hezbollah que “operaba desde el interior de una población civil”. Reconoció que varios civiles fueron abatidos y que ya revisaba el incidente.

“Las FDI operan contra la organización terrorista Hezbollah y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel”, se indica en el comunicado, que se refiere por sus siglas a las Fuerzas de Defensa de Israel.

Con frecuencia Israel afirma que sus ataques van dirigidos a combatientes o infraestructura de Hezbollah en la maltrecha región sur del pequeño país. El grupo solo ha admitido haber disparado a través de la frontera una vez desde el alto el fuego, pero Tel Aviv dice que el grupo trata de reconstruir sus capacidades.

Autoridades libanesas han advertido que los ataques continuos ponen en riesgo los recientes esfuerzos del país para desarmar al grupo y podrían desestabilizar a Líbano. Hezbollah afirma que ya no tiene presencia militar al sur del río Litani y se ha negado a hablar de desarme sin que Israel detenga sus ataques y se retire del territorio del sur de Líbano.

El presidente Joseph Aoun, quien aterrizó en Nueva York antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, condenó el ataque y pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que se detenga.

El mes pasado el mandatario, junto con el primer ministro Nawaf Salam, respaldó un acuerdo que desarmaría gradualmente a Hezbollah.

“No hay paz por encima de la sangre de nuestros hijos”, dijo Aoun en un comunicado desde su oficina.

La guerra entre Hezbollah e Israel provocó la muerte de unas 4000 personas en Líbano y desplazó a residentes en todo el sur y el este del país.

El primer ministro Salam calificó el ataque como un “mensaje de intimidación dirigido a nuestro pueblo que regresa a sus aldeas en el sur”.

Funcionarios de Hezbollah dicen que los ataques continuos justifican su negativa a entregar sus armas y afirman que el acuerdo de alto el fuego y el mecanismo de monitoreo con Estados Unidos, Francia y las fuerzas de paz de las Naciones Unidas es ineficaz.

“Han demostrado una vez más que recurrir a la protección oficial bajo auspicios internacionales no les ha proporcionado seguridad y estabilidad”, dijo el parlamentario de Hezbollah, Hassan Fadlallah.

En virtud del alto el fuego mediado por Washington, Hezbollah e Israel debían retirar sus fuerzas del sur de Líbano y detener los ataques mutuos. Las fuerzas israelíes continúan ocupando cinco puntos en colinas libanesas cerca de la frontera.

