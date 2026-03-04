Ataque israelí impacta en un hotel en las afueras de la capital de Líbano

Un ataque israelí alcanzó este miércoles un hotel en Hazmieh, en las afueras de Beirut, informó la libanesa Agencia Nacional de Información (ANI).

El ejército de Israel había ordenado momentos antes la evacuación de 16 localidades del sur de Líbano, como parte de su represalia contra el grupo proiraní Hezbolá por sus ataques en apoyo a Teherán en medio de la guerra en Oriente Medio.

La ANI indicó que "un bombardeo israelí tuvo como objetivo un hotel de Hazmieh", al sureste de la capital libanesa, lo que provocó el envío de ambulancias al lugar.

Los ataques aéreos israelíes también alcanzaron este miércoles "un edificio de cuatro pisos al amanecer" en Baalbek, una ciudad de mayoría chiíta en el este del país, según la agencia estatal de noticias, que informó de un número indeterminado de muertos.

Poco antes, el Ministerio de Salud libanés había reportado que los ataques israelíes contra dos ciudades situadas al sur de la capital libanesa, Aramoun y Saadiyat, causaron seis fallecidos.

Según las autoridades libanesas, la guerra ya ha provocado el desplazamiento de más de 58.000 personas en el país.