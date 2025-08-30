Ataque masivo ruso con drones y misiles en el sur de Ucrania deja un muerto y hiere a decenas

Kiev, Ucrania (AP) — Rusia lanzó un ataque masivo sobre el sur de Ucrania, según las autoridades locales, dos días después de una rara ofensiva aérea en el centro de Kiev que dejó 23 muertos y causó daños en oficinas diplomáticas de la Unión Europea, mientras se tambaleaban los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años de Moscú contra su vecino.

El asalto perpetrado durante la noche del sábado se cobró la vida de al menos un civil e hirió a 28 personas, incluyendo niños, en la región de Zaporiyia, señaló su gobernador, Ivan Fedorov. El ataque alcanzó un edificio residencial de cinco plantas, añadió.

Rusia lanzó 537 drones de ataque y señuelos, además de 45 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las fuerzas de Kiev derribaron o neutralizaron 510 aviones no tripulados y 38 misiles, agregó.

El Kremlin dijo el jueves que Rusia seguía interesada en continuar las conversaciones de paz, a pesar del ataque aéreo a Kiev ese día, que fue uno de los más grandes y letales desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

Fue además una de las pocas veces en que los drones y misiles rusos han penetrado en el corazón de la capital ucraniana. Entre los fallecidos había menores, y los esfuerzos de búsqueda y rescate se prolongaron durante horas para sacar a la gente de entre los escombros.

Horas después del ataque, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una venta de armas a Ucrania por US$825 millones que incluirá misiles de largo alcance y equipos para mejorar sus capacidades defensivas. Los esfuerzos de Washington para negociar la paz entre Ucrania y Rusia parecen haberse estancado.

