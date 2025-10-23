Ataque masivo ruso en Ucrania deja 6 muertos; EE.UU. prepara más sanciones vs. Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que la administración Trump se está preparando para anunciar un aumento de sanciones contra Rusia, mientras los esfuerzos liderados por Washington para poner fin a la guerra se complican y el presidente de Ucrania pide más ayuda militar extranjera.

“Vamos a anunciar esta tarde o a primera hora mañana un aumento sustancial en las sanciones a Rusia”, dijo Bessent a los periodistas en la Casa Blanca, mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estaba en Washington para reunirse con el presidente Donald Trump.

Bessent habló después de que drones y misiles rusos golpearon sitios en toda Ucrania, matando al menos a seis personas, incluyendo una mujer y sus dos hijas pequeñas. La oleada nocturna de ataques apuntó al menos a ocho ciudades ucranianas, así como a un pueblo en la región de la capital, Kiev, donde un ataque incendió una casa en la que se encontraban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años, explicó el gobernador, Mykola Kalashnyk.

Al menos 29 personas, incluyendo cinco niños, resultaron heridas solo en Kiev, indicaron las autoridades.

Los drones rusos alcanzaron también un jardín de infantes en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, el miércoles, cuando había menores en el interior, dijo el alcalde, Ihor Terekhov. Una persona murió y seis más resultaron heridas, entre las que no había niños, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que muchos de los niños estaban en estado de shock. Señaló que el ataque apuntó a 10 regiones: Kiev, Odesa, Cherníhiv, Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Poltava, Vinnytsia, Zaporiyia, Cherkasy y Sumy.

Rusia disparó 405 drones de ataque y señuelo y 28 misiles sobre Ucrania, principalmente a Kiev, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los esfuerzos de paz se estancan

Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino hace más de tres años no han logrado avances. Trump ha expresado repetidamente su frustración con la negativa de su homólogo ruso, Vladímir Putin, a ceder en sus condiciones para llegar a un acuerdo después de que Ucrania ofreciera un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

Trump dijo el martes que sus planes para una reunión inmediata con Putin estaban en suspenso porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”. Los líderes europeos acusaron a Putin de dilatar el conflicto en el tiempo.

Zelenskyy dijo el miércoles que la propuesta de Trump de congelar el conflicto donde se encuentra en la línea del frente “era un buen compromiso”, un paso que podría allanar el camino para las negociaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el miércoles que la cumbre prevista requiere una preparación cuidadosa, sugiriendo que los preparativos podrían ser largos.

“Nadie quiere perder el tiempo: ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, manifestó.

En lo que parecía ser un recordatorio público de los arsenales atómicos rusos, Putin dirigió el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país.

Zelenskyy instó a la Unión Europea, a Estados Unidos y al Grupo de los 7 a aumentar la presión sobre el Kremlin y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. La presión a Moscú puede aplicarse “solo a través de sanciones, capacidades de misiles de largo alcance y diplomacia coordinada entre todos nuestros socios”, afirmó.

Zelenskyy atribuyó la disposición de Putin a reunirse a los comentarios de Trump acerca de que estaba considerando suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. El presidente estadounidense dijo más tarde que era cauteloso al recurrir al suministro de Tomahawks por preocupaciones sobre las existencias disponibles.

Rusia no ha hecho avances significativos en el campo de batalla, donde la guerra de desgaste ha causado grandes bajas en la infantería rusa y Ucrania carece de efectivos, de acuerdo con analistas militares. Mientras, tanto Moscú como Kiev han invertido en capacidades de ataque de largo alcance para golpear la retaguardia rival.

Ucrania dice que alcanza una importante planta química rusa

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron una planta química en la región rusa de Bryansk el martes por la noche con misiles aire-tierra Storm Shadow de fabricación británica. La fábrica es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones, explicó.

Funcionarios rusos en la región confirmaron un ataque pero no mencionaron la planta.

Ucrania también se adjudicó bombardeos nocturnos en la planta mecánica de Saransk en Mordovia, Rusia, que produce componentes para municiones y minas, y en la refinería de Makhachkala, en la república rusa de Daguestán.

El Ministerio de Defensa de Moscú apuntó que sus defensas antiaéreas derribaron 33 drones ucranianos en varias regiones durante la noche, incluyendo las inmediaciones de San Petersburgo. Ocho aeropuertos suspendieron temporalmente los vuelos durante la noche debido a la ofensiva de Kiev.

Suecia considera enviar aviones de combate a Ucrania

Zelenskyy llegó el miércoles a Oslo, Noruega, y después voló a Estocolmo, donde él y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses.

Trump tenía previsto reunirse el miércoles en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La alianza militar ha estado coordinando entregas de armas a Kiev, muchas de ellas compradas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

Es probable que en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas el jueves se discutan más sanciones económicas internacionales contra Rusia, mientras que para el viernes hay programada una reunión de la Coalición de los Dispuestos —un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania— en Londres.

El prolongado ataque ruso

Los bombardeos, que comenzaron por la noche y se prolongaron hasta la mañana del miércoles, también apuntaron a la infraestructura energética ucraniana y provocaron apagones continuos, de acuerdo con las autoridades. Rusia ha estado tratando de paralizar la red eléctrica del país antes de que llegue el crudo invierno.

“Escuchamos una fuerte explosión y luego los vidrios comenzaron a romperse, y entonces todo quedó envuelto en una llamarada. Había brasas por todas partes”, dijo Biriukova Olena, de 58 años y residente en un edificio de apartamentos, a The Associated Press.

“Fue muy aterrador para los niños”, recordó.

Dos personas más fueron halladas muertas en el distrito de Dnipro de la capital ucraniana, donde los servicios de emergencia rescataron a 10 personas después de que un incendio causado por los restos de un dron que impactaron en el sexto piso de un edificio residencial de 16 plantas, reportaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia acudieron también al distrito de Darnytskyi luego de que los restos de otro avión no tripulado alcanzaron un edificio residencial de 17 pisos y causaron un incendio en cinco de ellos. Quince personas, entre las que había dos menores, fueron rescatadas.

Los periodistas de The Associated Press Hanna Arhirova, Illia Novikov, Samya Kullab, Andrea Rosa y Yehor Konovalov en Kiev, Ucrania, contribuyeron a este despacho.

