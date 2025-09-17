Ataque ruso a la región ucraniana de Kirovogrado corta el suministro eléctrico, según el gobernador

KIEV, 17 sep (Reuters) -

Un ataque nocturno con drones rusos contra la región central ucraniana cortó parcialmente el suministro eléctrico e interrumpió las operaciones ferroviarias, según informaron el miércoles las autoridades.

"A partir de ahora, el centro regional y 44 asentamientos de la comunidad territorial de Oleksandrivka han quedado parcialmente sin suministro eléctrico", escribió Andri Raykovych en la aplicación de mensajería Telegram.

Algunas viviendas particulares también han sufrido daños y el transporte ferroviario se ha visto interrumpido. Los servicios de emergencia informaron de que estaban luchando contra el fuego en tres localidades y dijeron que no había víctimas.

El vice primer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba, dijo que las fuerzas rusas atacaron infraestructuras ferroviarias durante la noche, sin especificar el lugar.

"Anoche, el enemigo lanzó un ataque masivo con drones en un intento de desactivar las subestaciones que alimentan la red ferroviaria", escribió en la aplicación de mensajería Telegram.

"Tales ataques tienen un objetivo claro: interrumpir el transporte de pasajeros y mercancías, perturbar el funcionamiento estable del transporte y ejercer una presión adicional sobre las personas y la economía".

Dijo que los ferrocarriles estatales ucranianos Ukrzaliznytsia desplegaron más de 20 locomotoras de reserva tras el ataque. (Información de Anastasiia Malenko; edición de Sonali Paul y Lincoln Feast; editado en español por Irene Martínez)