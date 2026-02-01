Ataque ruso a maternidad en el sur de Ucrania deja seis heridos

Un ataque ruso a una maternidad en la ciudad ucraniana de Zaporiyia (sur) el domingo por la mañana hirió a por lo menos seis personas, informó el gobernador de la región

"Los rusos han atacado una maternidad en Zaporiyia", dijo Ivan Fedorov en la plataforma Telegram. "El número de víctimas ya ha aumentado a seis personas", añadió más tarde

Según él, dos de los heridos son mujeres que se sometían a exámenes médicos en el momento del ataque

El gobernador publicó imágenes en las que se ven consultorios médicos devastados por la onda expansiva de una explosión. Hay ventanas rotas, muebles destruidos y muchos escombros en el suelo

Fedorov también publicó un video que muestra el exterior del edificio, su fachada de ladrillo dañada y humo gris saliendo de una de las ventanas

Más temprano, en Dnipró (centro), un hombre y una mujer murieron por un ataque con drones rusos, anunció la administración regional

En Jersón (sur), blanco habitual del ejército ruso, un bombardeo también alcanzó el centro de la ciudad el domingo por la mañana, informó la administración local. Como consecuencia una mujer de 59 años sufrió la amputación de parte de una pierna y heridas en la cabeza, añadió la fuente

Entretanto la pausa en los bombardeos rusos sobre la capital, Kiev, aceptada por el presidente ruso Vladimir Putin a petición de su homólogo estadounidense Donald Trump, termina el domingo

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó el domingo en las redes sociales que Moscú lanzó más de 6.000 drones, unas 5.500 bombas aéreas y 158 misiles sobre Ucrania durante el mes de enero

Según él, estos ataques se dirigieron principalmente al sistema energético, las vías férreas y las infraestructuras civiles

"Vemos que Rusia trata de destruir la logística y las conexiones entre ciudades y comunidades", lamentó Zelenski y llamó una vez más a los aliados a proporcionarle más misiles antiaéreos y cazabombarderos F-16 para ayudarla a defenderse de la invasión rusa a gran escala lanzada en 2022