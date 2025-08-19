Ataque ruso a Poltava demuestra que Putin no quiere la paz, según Ucrania

KIEV, 19 ago (Reuters) -

Un ataque ruso nocturno que sacudió la ciudad central ucraniana de Kremenchuk y dejó sin electricidad a cientos de clientes en la región de Poltava demuestra que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere la paz, dijeron responsables regionales ucranianos.

Durante una cumbre en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al presidente Volodímir Zelenski que Estados Unidos ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en ese país.

Tras la reunión, Trump llamó al líder ruso y comenzó a organizar una reunión entre Putin y Zelenski.

"En el mismo momento en que Putin aseguraba por teléfono a Trump que busca la paz y cuando el presidente Volodímir Zelenski mantenía conversaciones en la Casa Blanca con líderes europeos sobre una paz justa, el ejército de Putin lanzó otro ataque masivo contra Kremenchuk", dijo en la aplicación de mensajería Telegram Vitalii Maletskyi, alcalde de la ciudad situada en la región de Poltava.

Maletskyi añadió que decenas de explosiones sacudieron la ciudad.

"Una vez más, el mundo ha visto que Putin no quiere la paz: quiere destruir Ucrania".

La magnitud del ataque no estaba clara. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo durante la noche que la región central de Ucrania estaba bajo la amenaza de un ataque con misiles de crucero.

El gobernador de Poltava, Volodímir Kohut, dijo que el ataque dañó edificios administrativos de una operación local de infraestructura eléctrica.

"Afortunadamente, no hubo víctimas", dijo Kohut en Telegram.

Dijo que en el distrito de Lubny cerca de 1500 clientes residenciales y 119 clientes comerciales se quedaron sin electricidad.

No hubo comentarios inmediatos de Rusia. Ambos bandos han tenido como objetivo infraestructuras clave para el ejército en sus ataques durante la guerra en el territorio del otro, incluidas las infraestructuras energéticas.

Rusia dijo el martes que el ataque nocturno de un avión no tripulado ucraniano provocó incendios en una refinería de petróleo y en el tejado de un hospital en la región de Volgogrado. (Información de Lidia Kelly en Melbourne y Anastassia Malenko en Kiev; redacción de Lidia Kelly; edición de Tom Hogue y Kim Coghill; editado en español por Irene Martínez)