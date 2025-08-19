LA NACION

Ataque ruso a Ucrania más duro desde el 31 de julio

Al menos ocho muertos en 24 horas.

Presidente de Ucrania
Ataque ruso a Ucrania más duro desde el 31 de julio

Además de 270 drones, las fuerzas de Moscú lanzaron cinco misiles balísticos Iskander-M desde las regiones de Rostov y Voronezh, y desde la Crimea ocupada. También se lanzaron cinco misiles X-101 desde aeronaves de aviación estratégica sobre el mar Caspio.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron dos Iskander-M y cuatro X-101.

Al menos ocho personas murieron y 54 resultaron heridas en ataques rusos en Ucrania en las 24 horas previas a esta mañana, informa CNN.

Cinco personas murieron en ciudades tras las líneas del frente en la región oriental de Donetsk, mientras que tres murieron y 33 resultaron heridas en ataques rusos contra la ciudad de Zaporiyia, según las autoridades militares de ambas regiones.

Los ataques rusos también hirieron a civiles en Járkov, Jersón, Dnipropetrovsk y Nikopol. (ANSA).

