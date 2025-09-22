Ataque ruso a Zaporiyia causa tres muertos, según el gobernador

KIEV, 22 sep (Reuters) -

Un ataque ruso por la mañana en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sureste del país, causó la muerte de tres personas e hirió a otras dos, según informaron el lunes las autoridades.

"La mañana del lunes en Zaporiyia comenzó con explosiones e incendios", escribió el gobernador Ivan Fedorov.

Dijo que las fuerzas rusas utilizaron al menos 10 bombas aéreas en el ataque contra la ciudad de unos 700.000 residentes.

El ataque dañó 15 edificios de apartamentos y 10 casas particulares, así como edificios no residenciales, dijo.

Las fuerzas aéreas ucranianas dijeron haber derribado 132 drones lanzados por Rusia durante la noche y registraron impactos de nueve drones en siete localidades.

En la región nororiental de Sumy, varios ataques con drones hirieron a dos personas el día anterior, además de dañar infraestructuras civiles y viviendas particulares, dijo el gobernador Oleh Hryhorov.

En la región de Kiev, el ataque hirió a una persona y causó daños en edificios de apartamentos y viviendas particulares, según los servicios de emergencia. (Información de Anastasiia Malenko; edición de Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)