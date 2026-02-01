Ataque ruso con drones deja 12 mineros muertos en Ucrania, dicen autoridades

KIEV, 1 feb (Reuters) - Al menos 12 personas murieron y siete resultaron heridas después de que un dron ruso atacara un autobús que transportaba mineros en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania, informaron el domingo la empresa energética DTEK y funcionarios del Gobierno

El ataque se produjo horas después de que el presidente Volodimir Zelenski anunciara que la próxima semana se celebraría una segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania y Rusia, mediadas por Estados Unidos

DTEK afirmó en un comunicado que las fuerzas rusas habían llevado a cabo un "ataque terrorista masivo" contra una mina de la empresa en la región, y que todos los muertos y heridos eran empleados que regresaban de su turno

"Hoy, el enemigo ha llevado a cabo un ataque cínico y selectivo contra trabajadores del sector energético en la región de Dnipropetrovsk", escribió el primer viceprimer ministro Denys Shmyhal, que también es ministro de Energía, en la aplicación Telegram

DTEK y Shmyhal habían cifrado anteriormente el número de muertos en 15

La policía dijo que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Terenivka. Las imágenes publicadas por el Servicio Estatal de Emergencias mostraban un autobús carbonizado con las ventanas destrozadas que se había salido de la carretera

El domingo por la mañana, las autoridades regionales informaron que al menos nueve personas habían resultado heridas en ataques rusos contra un hospital materno y un edificio residencial en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país. (Reporte de Dan Peleschuk; Editado en español por Javier Leira)