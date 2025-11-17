Ataque ruso con misiles mata a una persona en el este de Ucrania
Un ataque ruso con misiles dejó un muerto en la ciudad de Balakliya, en el este de Ucrania, informó el...
- 1 minuto de lectura'
Un ataque ruso con misiles dejó un muerto en la ciudad de Balakliya, en el este de Ucrania, informó el lunes el gobernador regional.
"El enemigo lanzó ataques con misiles en la ciudad de Balakliya", publicó en Telegram el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov.
"Según las primeras informaciones, una persona murió", indicó Sinegubov, quien agregó que al menos ocho personas resultaron heridas y edificios y vehículos fueron dañados.
Entre los heridos hay un niño de 12 años, una adolescente de 14 y un hombre de 61 que fue hospitalizado, señaló el gobernador.
Según el alcalde de la ciudad, Vitalii Karabanov, el ejército ruso lanzó dos ataques con misiles contra el centro de Balakliya.
Rusia ha atacado el territorio ucraniano casi a diario con drones o misiles desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.
Al acercarse el invierno, Rusia ha intensificado los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana.
Por su parte, Ucrania ha lanzado ataques contra depósitos y refinerías petroleras rusas.
bur-kjm/lb/mas/cjc
- 1
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 2
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
- 3
Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
- 4
La temible Banda del Millón había marcado 171 casas para robar en Vicente López, San Isidro y San Fernando