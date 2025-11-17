Ataque ruso con misiles mata a una persona en el este de Ucrania

Un ataque ruso con misiles dejó un muerto en la ciudad de Balakliya, en el este de Ucrania, informó el lunes el gobernador regional.

"El enemigo lanzó ataques con misiles en la ciudad de Balakliya", publicó en Telegram el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov.

"Según las primeras informaciones, una persona murió", indicó Sinegubov, quien agregó que al menos ocho personas resultaron heridas y edificios y vehículos fueron dañados.

Entre los heridos hay un niño de 12 años, una adolescente de 14 y un hombre de 61 que fue hospitalizado, señaló el gobernador.

Según el alcalde de la ciudad, Vitalii Karabanov, el ejército ruso lanzó dos ataques con misiles contra el centro de Balakliya.

Rusia ha atacado el territorio ucraniano casi a diario con drones o misiles desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Al acercarse el invierno, Rusia ha intensificado los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana.

Por su parte, Ucrania ha lanzado ataques contra depósitos y refinerías petroleras rusas.

