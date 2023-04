Ataque ruso con misiles y drones en Ucrania deja 23 muertos

UMAN, Ucrania (AP) — Rusia disparó más de 20 misiles de crucero y dos drones contra Ucrania a primera hora del viernes y mató a al menos 23 personas, la mayoría cuando dos de los proyectiles impactaron un edificio residencial en el centro del país, informaron las autoridades. Entre los fallecidos había tres niños.

La ofensiva incluyó el primer ataque contra la capital, Kiev, en casi dos meses, aunque no se informó de ningún objetivo alcanzado. La fuerza aérea ucraniana interceptó 11 misiles de crucero y dos aviones no tripulados sobre la ciudad, dijo el gobierno municipal.

Pero en Uman, a unos 215 kilómetros (134 millas) al sur de Kiev, dos misiles de crucero impactaron contra un edificio residencial de nueve plantas. Veintiún personas perdieron la vida, incluyendo dos niños de 10 años y un bebé, explicó el Ministerio del Interior. Además, 17 personas resultaron heridas y tres menores fueron rescatados de entre los escombros, apuntó la policía nacional. Nueve personas fueron hospitalizadas.

Otra de las víctimas fue una mujer de 75 años que vivía en un edificio vecino y sufrió una hemorragia interna por la enorme onda expansiva de la explosión, según personal de emergencia presente en el lugar.

El bombardeo no afectó a zonas próximas a las extensas líneas del frente ni a las zonas de combate activo del este, donde se libra una guerra de desgaste. En los 14 meses desde el inicio de la invasión, Moscú ha lanzado frecuentes ataques con misiles de largo alcance que suelen alcanzar zonas civiles indiscriminadamente.

Funcionarios ucranianos y analistas indicaron que estas operaciones forman parte de la estrategia deliberada de intimidación del Kremlin. Rusia ha negado que su ejército ataque objetivos civiles.

En Uman, los sobrevivientes relataron los momentos de pánico tras el ataque en plena madrugada.

Halyna, una residente, contó que ella y su esposo quedaron cubiertos de cristales tras la explosión. Vieron llamas por la ventana y salieron corriendo, pero primero Halyna comprobó si su amiga de un departamento próximo estaba bien.

“La llamé (por teléfono) pero no contestaba. Llamé incluso al timbre, pero seguía sin contestar", dijo a The Associated Press. Entonces, con las llaves de repuesto de la casa de su amiga, entró para ver cómo estaba. La encontró muerta en el piso.

Halyna se negó a dar su apellido por motivos de seguridad.

Otra vecina, Olha Turina, dijo a la AP que la explosión dejó cristales por todas partes.

Turina, cuyo esposo está luchando en el frente, dijo que uno de los compañeros de clase de su hijo estaba desaparecido.

“No sé dónde están, no sé si están vivos”, apuntó. “No sé por qué tenemos que pasar por todo esto. Nunca hemos molestado a nadie”.

Tres bolsas para cadáveres yacían junto al edificio, del que seguía saliendo humo horas después del ataque. Soldados, civiles y equipos de emergencias buscaban más víctimas entre los escombros mientras los residentes sacaban sus pertenencias.

Los rescatistas tuvieron que atender a una mujer que lloraba desconsolada pidiendo ayuda.

Por otra parte, una mujer de 31 años y su hija de dos perdieron la vida en Dnipró, una ciudad del este, en otro ataque, indicó el gobernador provincial, Serhii Lysak. Cuatro personas más resultaron heridas y una vivienda y varios negocios registraron daños.

La ofensiva rusa se produjo días después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijese que él y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron una “larga y significativa” conversación telefónica el miércoles en la que el mandatario chino señaló que su gobierno mandaría un enviado de paz a Ucrania y a otras naciones.

Según el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, los bombardeos del viernes demuestran que el Kremlin no está interesado en un acuerdo de paz.

“Los ataques con misiles que matan a ucranianos inocentes mientras duermen, incluyendo una niña de dos años, son la respuesta de Rusia a todas las iniciativas de paz", tuiteó Kuleba. “El camino hacia la paz es echar a Rusia de Ucrania".

En Kiev, los fragmentos de los proyectiles o los drones abatidos dañaron el tendido eléctrico y una carretera en un vecindario, pero no se reportaron daños personales.

Las autoridades ucranianas dijeron la semana pasada que habían recibido un envío de misiles Patriot de fabricación estadounidense con los que la capital tendría un nuevo escudo contra los ataques aéreos rusos, pero se desconoce si el sistema se utilizó el viernes.

La ciudad, que sufría su primer ataque desde el 9 de marzo, activó los sistemas antiaéreos, indicó la administración municipal. Las sirenas comenzaron a sonar alrededor de las 04:00 de la madrugada y la alerta terminó unas dos horas más tarde.

Los misiles se lanzaron desde aviones que operaban en la región del mar Caspio, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi.

En total, Ucrania interceptó 21 de los 23 misiles de crucero tipo Kh-101 y Kh-555 disparados, además de dos drones, agregó.

La OTAN dijo el jueves que sus miembros han entregado más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania mientras Kiev mientras contempla la posibilidad de lanzar una contraofensiva.

Arhirova y Rising reportaron desde Kiev. El periodista de The Associated Press Patrick Quinn en Bangkok contribuyó a este despacho.

