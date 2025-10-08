Ataque ruso daña gravemente una planta eléctrica ucraniana antes del invierno, dicen autoridades

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia dañó gravemente una de las plantas de energía térmica de Ucrania en un ataque nocturno, indicaron las autoridades el miércoles, mientras Moscú continuaba con su campaña para privar a los ucranianos de calefacción, luz y agua corriente a medida que se acerca el invierno.

Dos trabajadores resultaron heridos en el ataque, según DTEK, el mayor operador de electricidad de Ucrania. No se proporcionó más información, incluyendo la ubicación de la planta.

Las autoridades ucranianas divulgan pocos detalles sobre los ataques rutinarios rusos a su red eléctrica para no revelar información de inteligencia al enemigo. Mientras tanto, los equipos de reparación trabajan día y noche para reparar los daños.

El sector energético ha sido un campo de batalla clave desde que Rusia lanzó su invasión total sobre su vecino hace más de tres años.

Cada año, Rusia ha intentado paralizar la red eléctrica ucraniana antes del crudo invierno, con la esperanza de erosionar la moral pública y perturbar la fabricación militar. Ucrania ha acusado a Moscú de convertir el invierno en un arma.

El invierno en Ucrania se extiende desde finales de octubre hasta marzo, siendo enero y febrero los meses más fríos.

Mientras tanto, Ucrania ha contraatacado con ataques de largo alcance a las fuentes de energía rusa, que recientemente han causado apagones en algunas regiones rusas junto a la frontera.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el miércoles que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 53 drones ucranianos en nueve regiones rusas.

La ciudad ucraniana de Shostka, en la región nororiental de Sumy, ha sido duramente golpeada por el asalto ruso contra el suministro eléctrico, según las autoridades.

Las autoridades allí han instalado tiendas donde los locales pueden calentarse, beber té caliente, cargar sus teléfonos y recibir apoyo psicológico, según el jefe regional Oleh Hryhorov.

El martes publicó fotos en Telegram de personas preparando comida en cocinas al aire libre en la calle sobre hogueras.

El alcalde de Shostka, Mykola Noha, publicó las ubicaciones de 11 lugares en la ciudad donde los locales pueden obtener comida y té.

“Por favor, traigan sus propios platos”, escribió en Facebook el miércoles por la mañana.

Rusia también atacó la infraestructura energética en las regiones ucranianas del norte de Chernígov, del sur de Jersón y del sureste de Dnipropetrovsk, manifestaron las autoridades.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que interceptó o bloqueó 154 de los 183 drones de ataque y señuelo rusos lanzados contra el país durante la noche.

Mientras tanto, cohetes ucranianos mataron a tres personas e hirieron a una más en la región fronteriza rusa de Belgorod, donde ataques previos han provocado cortes de energía, afirmó el gobernador Vyacheslav Gladkov el miércoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.