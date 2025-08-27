Ataque ruso dañó una instalación energética en la ciudad ucraniana de Poltava, según gobernador

KIEV, 27 ago (Reuters) -

Un ataque ruso con drones dañó durante la noche una instalación del sector energético en la región central ucraniana de Poltava, según informó su gobernador el miércoles.

El ataque cortó temporalmente el suministro eléctrico a los consumidores, que ya ha sido restablecido, dijo el gobernador Volodmir Kohut en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram.

El ataque nocturno con drones también cortó el suministro eléctrico en partes de la ciudad septentrional de Sumy, después de que Rusia atacara instalaciones de infraestructuras críticas, según las autoridades locales.

Según el jefe de la administración militar de la ciudad de Sumy, Serh Krvosheienko, en la mañana del miércoles todas las instalaciones de suministro de agua estaban sin electricidad y dependían de las reservas de emergencia.

Las instalaciones sanitarias también utilizaban fuentes de energía de reserva, dijo.

La Fuerza Aérea ucraniana dijo haber derribado 74 drones de los 95 lanzados por Rusia durante la noche, mientras que 21 drones alcanzaron nueve localidades del país.

El Ministerio de Energía ucraniano dijo la semana pasada que las instalaciones energéticas habían sido atacadas 2900 veces solo desde marzo de 2025.

Rusia ha negado en repetidas ocasiones haber atacado a civiles desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace más de tres años, pero afirma que los sistemas energéticos y otras infraestructuras son objetivos legítimos porque ayudan al esfuerzo bélico de Ucrania. (Información de Anastasiia Malenko; edición de Christian Schmollinger y Tomasz Janowski; editado en español por Irene Martínez)