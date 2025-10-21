Ataque ruso deja sin electricidad a cientos de miles de personas en el norte de Ucrania

KIEV, 21 oct (Reuters) -

Un bombardeo ruso a las infraestructuras energéticas cortó el suministro eléctrico a cientos de miles de personas en la región de Chérnigov, en el norte de Ucrania, el martes, y las reparaciones no pudieron comenzar debido a la amenaza persistente de ataques de drones, dijo el Ministerio de Energía de Ucrania. Dijo que la capital regional, que antes de la guerra tenía unos 280.000 habitantes, y el norte de la región se quedaron sin electricidad.

En las últimas semanas, Chérnigov ha sufrido ataques rusos con drones y misiles contra su infraestructura eléctrica, lo que ha provocado apagones periódicos y afectado a la vida cotidiana.

“Los equipos de emergencia de la región de Chérnigov no pueden empezar a trabajar para restablecer el suministro eléctrico debido a los continuos ataques de drones rusos”, dijo el Ministerio en un comunicado en Telegram.

Acusó a Rusia de lanzar drones que sobrevuelan las instalaciones dañadas para imposibilitar las reparaciones y “prolongar deliberadamente la crisis humanitaria”.

El alcalde en funciones de Chérnigov, Oleksandr Lomako, afirmó que Moscú pretendía privar a los residentes locales de electricidad y calefacción de cara al frío invierno. (Informaciones de Anastasiia Malenko y Max Hunder; edición en español de María Bayarri Cárdenas)