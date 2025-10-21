Ataque ruso deja sin electricidad varias zonas del norte de Ucrania, según las autoridades

21 oct (Reuters) -

Un nuevo ataque ruso contra la región fronteriza ucraniana de Chérnigov dejó el lunes sin suministro eléctrico a varias zonas del norte del país, incluida la principal ciudad situada fuera de la clausurada central nuclear de Chernóbil, según informaron fuentes oficiales.

La compañía eléctrica local de la región, Chernihivoblenergo, dijo que este ataque tenía como objetivo una instalación energética, pero no la identificó.

Yuri Fomichev, alcalde de Slavutych, situada a 45 kilómetros al oeste de la central de Chernóbil, en la región de Kiev, dijo en Telegram que parte de la ciudad se había quedado sin electricidad a causa del incidente.

El sistema de suministro de agua de la ciudad se había conmutado a energía de reserva y la calefacción estaba ininterrumpida en los lugares que prestaban servicios esenciales. Los equipos de emergencia estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico.

El jefe de la región de Kiev también dijo que los equipos de emergencia estaban restableciendo el suministro eléctrico.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre el ataque y Rusia no hizo comentarios de inmediato.

En las últimas semanas, los ataques rusos con misiles y drones se han centrado en la red eléctrica y el sector del gas de Ucrania, a medida que se acerca el invierno y la guerra de más de tres años y medio no cesa.

Un bombardeo sobre Kiev y otras partes del país a principios de este mes dejó sin electricidad a más de un millón de personas.

Los ataques rusos de este mes obligaron a Ucrania a suspender las actividades de varias de sus principales instalaciones de gas, por lo que Kiev necesita más importaciones.

El presidente Volodímir Zelenski dijo el lunes que Ucrania podría importar gas por valor de unos US$2000 millones de Europa, Estados Unidos y Azerbaiyán este invierno.

Chérnigov, al norte de la capital, Kiev, ha sido blanco frecuente de ataques y el fin de semana sufrió un ataque contra un objetivo energético que dejó sin electricidad a 55.000 clientes.

Otras ciudades del norte de Ucrania también informaron de interrupciones del suministro eléctrico.

Un dirigente de Izium, en la región nororiental de Járkov, dijo que partes de su ciudad habían quedado sumidas en la oscuridad.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, debatió el lunes la resistencia del sistema energético ucraniano con miembros del Parlamento en el marco de un nuevo órgano dedicado a coordinar el trabajo entre la asamblea, la oficina del presidente y el Gobierno.

Ucrania también ha lanzado sus propios ataques de largo alcance contra objetivos energéticos rusos, incluidos al menos 58 ataques contra emplazamientos clave desde principios de agosto. (Información de Ron Popeski y Oleksandr Kozhukhar; edición de Sonali Paul; edición en español de María Bayarri Cárdenas)