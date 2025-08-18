Ataque ruso deja tres muertos en ciudad ucraniana antes de cita en Washington

Al menos tres personas murieron, incluido un menor, y 17 resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Járkov, informó el alcalde.

“Tres personas murieron, incluyendo un niño de poca edad. Otras 17 resultaron heridas, incluyendo seis niños”, publicó en Telegram Igor Terejov, alcalde de esta ciudad del este de Ucrania.

Járkov, cercana a la frontera rusa, había sido alcanzada horas antes por un misil balístico que hirió al menos a 11 personas, agregó Terejov.

Los ataques ocurrieron horas antes de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúna en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, acompañado de aliados europeos.

Antes de la llegada de Zelenski a Washington, Trump descartó que Ucrania pueda recuperar la península de Crimea, ocupada por Rusia, ni ingresar a la OTAN.

Zelenski ha rechazado la presión de ceder territorio ocupado por Rusia, que alcanza alrededor de 20% de Ucrania.