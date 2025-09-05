Ataque ruso deja tres muertos en la región ucraniana de Járkov

Un ataque ruso contra una aldea en la región ucraniana de Járkov dejó tres muertos la noche del jueves, informó el jefe de la administración militar regional.

“Hacia las 21H30 (18H30 GMT), los rusos atacaron la aldea de Jotimlia con vehículos aéreos no tripulados”, dijo Oleg Synegubov en Telegram.

Añadió que las víctimas mortales son dos hombres y una mujer, y que dos personas resultaron heridas. Algunos eran trabajadores en mantenimiento de carreteras.

Más temprano, un ataque con cohetes rusos mató a dos personas del Consejo Danés para los Refugiados que estaban desminando en Chernígov, en el norte de Ucrania, una región anteriormente ocupada por las fuerzas rusas, informaron las autoridades locales.

Tanto Járkov como Chernígov seguían bajo alerta aérea la madrugada del viernes.

Los combates han continuado pese a los renovados esfuerzos de los líderes europeos para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, a buscar un alto el fuego o un acuerdo de paz.

También este jueves, líderes de 26 países, principalmente europeos, se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia.

Sin embargo, existe una creciente preocupación de que Putin no tenga interés en poner fin al conflicto.

Esta inquietud se intensificó esta semana con la visita del líder ruso a Pekín, durante la cual prometió que Rusia seguiría luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz.

bur-tym/ag/atm