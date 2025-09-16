Ataque ruso en la ciudad ucraniana de Zaporiyia deja un muerto y 13 heridos

16 sep (Reuters) - El ejército ruso perpetró a primera hora del martes un ataque masivo contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sureste del país, en el que murieron un hombre de 41 años, 13 personas resultaron heridas y se declararon numerosos incendios, según informó el gobernador regional. Ivan Fedorov dijo que entre los heridos había dos niños. Imágenes publicadas por el gobernador en internet mostraban a los bomberos luchando contra las llamas en viviendas particulares y otros edificios.

Los servicios de emergencia ucranianos informaron de un incendio de 350 metros cuadrados en tres edificios de viviendas y en una estación de servicio de 600 metros cuadrados.

Fedorov dijo que, según informaciones preliminares, los soldados rusos efectuaron 10 ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, que dañaron 10 edificios de apartamentos y 12 viviendas particulares. (Información de Ron Popeski; edición de Tom Hogue; edición en español de María Bayarri Cárdenas)