Ataque ruso en Ucrania daña monasterio declarado Patrimonio de la Humanidad

Un ataque ruso con drones y misiles dañó partes del Monasterio de las Cuevas de Kiev, el monumento religioso más famoso de Ucrania y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, informó el lunes el Ministerio de Cultura de Ucrania.

El ataque tuvo lugar la noche del viernes al sábado y "una inspección visual preliminar reveló daños en puertas y marcos de ventanas", declaró el ministerio en un comunicado, compartiendo fotos de una ventana rota y un cuaderno abierto cubierto de partículas de yeso.

El complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fundado en el siglo XI, alberga más de 100 edificios, así como un laberinto subterráneo de cuevas donde los monjes se alojan y rezan.

El Monumento conocido como la Lavra de las Cuevas de Kiev es considerado por los cristianos ortodoxos como el centro espiritual de Ucrania.

La invasión rusa de hace casi cuatro años dañó cientos de edificios históricos, incluyendo lugares religiosos, museos y bibliotecas, según la UNESCO.