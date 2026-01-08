Ataque ruso en Ucrania deja a miles sin energía y calefacción en pleno invierno

Un ataque a gran escala con drones rusos dejó a miles de personas sin energía ni calefacción en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, informó el miércoles por la noche el operador estatal del servicio eléctrico, mientras las temperaturas invernales caían por debajo de cero grados.

Rusia ha bombardeado a su vecino casi a diario con aeronaves no tripuladas y misiles desde que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Al igual que en inviernos anteriores, Moscú ha intensificado sus ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania, lo que ha provocado cortes de calefacción y agua, en una estrategia que busca, según Kiev y sus aliados, desgastar a la población civil.

"El enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de varias regiones", informó el operador Ukrenergo poco antes de la medianoche del miércoles.

"Como resultado, la mayoría de los consumidores de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, incluidos los centros regionales, se han quedado sin electricidad", añadió.

La infraestructura energética crítica de Dnipropetrovsk resultó dañada en el ataque, según su jefe militar, Vladislav Gaivanenko.

"La situación es difícil. Sin embargo, tan pronto como la situación de seguridad lo permita, los trabajadores del sector energético comenzarán las labores de restablecimiento", publicó en la plataforma de mensajería Telegram.

En Zaporiyia, se restableció el suministro eléctrico a las "instalaciones clave", pero la mayoría de los consumidores seguían sin energía, según el gobernador Ivan Fedorov.

Kiev ha respondido a los continuos bombardeos a su red eléctrica con ataques contra depósitos y refinerías de petróleo rusos, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales de Moscú y provocar una escasez de combustible.