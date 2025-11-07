Ataque ruso golpea la infraestructura energética de Ucrania

Un ataque masivo ruso golpeó la infraestructura energética de Ucrania, lo que dejó varias regiones sin electricidad, aseguró el sábado el Ministerio de Energía de Kiev.

"El enemigo está atacando masivamente la infraestructura energética de Ucrania de nuevo. Debido a esto, se han producido cortes de energía de emergencia en varias regiones", escribió la ministra Svitlana Grynchuk en redes sociales, sin especificar las zonas afectadas.

"Los cortes de energía de emergencia se cancelarán una vez que la situación del sistema energético se estabilice", afirmó.

Las autoridades de las regiones de Járkov y Sumi (noreste) informaron de explosiones, mientras que las de Odesa (sur) mencionaron daños en las infraestructuras energéticas.

En los últimos meses, Rusia ha atacado la red eléctrica y de calefacción de Ucrania a lo largo de su campaña militar iniciada en febrero de 2022.

Gran parte de la infraestructura civil clave ha quedado destruida, y las instalaciones de gas natural que producen el principal combustible para los calefactores han sufrido daños considerables.

"A pesar de los planes del enemigo, Ucrania tendrá luz y calefacción este invierno", zanjó la ministra Grynchuk.

Expertos advierten de que el país europeo corre el riesgo de sufrir cortes de calefacción antes de los meses invernales.

Ucrania ha respondido con ataques contra depósitos y refinerías de petróleo rusos, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales de Moscú y provocar una escasez de combustible en todo el país.

