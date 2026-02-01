Ataque ruso mata a dos personas en ciudad ucraniana de Dnipró
Dos personas murieron por un ataque ruso con drones contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, anunció
Dos personas murieron por un ataque ruso con drones contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, anunció el domingo la administración regional.
"En Dnipró, dos personas –una mujer y un hombre– murieron debido a un ataque enemigo con drones", informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha.
Agregó que el ataque con drones causó un incendio que destruyó una casa y dañó otras dos viviendas y un vehículo.
El ataque ocurrió en momentos de pausa en los bombardeos rusos contra la capital Kiev, aceptada por el presidente ruso, Vladimir Putin, por pedido de su par estadounidense Donald Trump, y que debe concluir el domingo.