Ataque ruso mata a una persona en Ucrania, Polonia moviliza sus aviones

Las autoridades ucranianas reportaron el domingo la muerte de una persona en un ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, mientras Polonia movilizó sus aviones y sistemas en tierra para proteger su espacio aéreo.

Ivan Fedorov, gobernador de la región sudoriental de Zaporiyia, dijo en Telegram que un "ataque combinado" ruso mató a una mujer e hirió a otras seis personas.

Una menor de 16 años figura entre las personas que reciben la "asistencia necesaria" tras el ataque, indicó Fedorov.

Ante los ataques, Ucrania declaró una alerta aérea nacional a las 04:09 (01:09 GMT).

Por su parte, las fuerzas armadas polacas dijeron en X que movilizaron aviones y pusieron su defensa en tierra en alerta elevada para resguardar su espacio aéreo, sobre todo en zonas cercanas a Ucrania.

Rusia también intensificó sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana al bajar la temperatura en la zona.

Moscú lanzó esta semana su mayor ataque contra la infraestructura gasífera ucraniana, y bombardeos efectuados el sábado dejaron unas 50.000 casas sin electricidad en la región norteña de Chernihiv.

