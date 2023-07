Ataque suicida durante mitin político en Pakistán deja 44 muertos y casi 200 heridos

KHAR, Pakistán (AP) — Un atacante suicida se inmoló el domingo durante un mitin político en un antiguo bastión extremista del noroeste de Pakistán limítrofe con Afganistán, dejando al menos 44 muertos y casi 200 heridos en un atentado que según un alto funcionario pretendía debilitar a los islamistas paquistaníes.

El distrito de Bajur, cerca de la frontera con Afganistán, fue bastión del Talibán Paquistaní, un aliado cercano del gobierno talibán de Afganistán, antes de que el ejército paquistaní expulsara al grupo de la zona. Simpatizantes del sacerdote paquistaní de línea dura y líder político Maulana Fazlur Rehmat, cuyo partido Jamiat Ulema Islam suele brindar apoyo a islamistas regionales, se reunían en Bajur, en un salón ubicado cerca de un mercado a las afueras de la capital del distrito. Funcionarios del partido indicaron que Rehman no se encontraba en el evento, pero los organizadores colocaron carpas debido a la presencia de tantos simpatizantes, y voluntarios del partido con toletes ayudaban a controlar a la multitud.

Los funcionarios anunciaban la llegada de Abdul Rashid, uno de los líderes del Jamiat Ulema Islam, cuando estalló la bomba en uno de los ataques más cruentos en Pakistán en los últimos años.

La policía provincial indicó en un comunicado que el atentado fue obra de un atacante suicida, quien detonó su chaleco explosivo cerca del escenario en el que se encontraban varios de los integrantes de la cúpula del partido. Autoridades policiales agregaron que las investigaciones preliminares dejan entrever que el grupo Estado Islámico —el cual opera en Afganistán y es enemigo del talibán afgano— podría ser responsable del ataque. La policía continúa con su pesquisa.

“Había polvo y humo por todos lados, y yo estaba abajo de algunas personas heridas desde donde difícilmente me pude poner de pie, sólo para ver caos y algunas extremidades desperdigadas”, dijo Adam Khan, de 45 años, que fue arrojado al suelo a consecuencia de la explosión alrededor de las 4 de la tarde, y alcanzado por esquirlas en la pierna y armas manos.

El Talibán Paquistaní, conocido por sus iniciales TTP, señaló en un comunicado enviado a The Associated Press que el objetivo de la bomba era hacer que los islamistas se enfrenten entre sí. Zabiullah Mujahid, portavoz del talibán afgano, dijo en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que “ese tipo de crímenes no se pueden justificar de ninguna forma".

La toma del poder por parte del talibán en Afganistán a mediados de agosto de 2021 envalentonó al TTP, el cual puso fin unilateral a una tregua con el gobierno de Pakistán en noviembre, y desde entonces ha intensificado sus ataques en todo el país.

La explosión ocurrió horas antes de la llegada del viceprimer ministro chino He Lifeng a Islamabad, en donde tenía programado participar en un evento para conmemorar los 10 años del Corredor Económico China-Pakistán, un proyecto enorme en Pakistán en el que Beijing ha invertido miles de millones de dólares.

Riaz Khan informó desde Peshawar, Pakistán. El periodista de The Associated Press Munir Ahmad contribuyó desde Islamabad.

