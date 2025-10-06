Ataque ucraniano a la región rusa Bélgorod deja sin electricidad a miles de personas
- 1 minuto de lectura'
6 oct (Reuters) - Los bombardeos nocturnos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod dañaron la infraestructura eléctrica y cortaron el suministro a miles de clientes, según informó el lunes el gobernador de la región fronteriza con Ucrania.
Aunque los ingenieros y los servicios de emergencia restablecieron el suministro a cerca de 34.000 consumidores en la mañana del lunes, unos 5400 en 24 municipios seguían sin electricidad, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov en la aplicación de mensajería Telegram.
Bélgorod y otras regiones adyacentes a Ucrania se han enfrentado a persistentes bombardeos transfronterizos y ataques de drones, ya que la guerra que Moscú desató contra Kiev en 2022 se ha extendido a suelo ruso, perturbando la vida civil y dañando infraestructuras críticas. Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. Ambas partes afirman que sus ataques contra el territorio contrario pretenden destruir infraestructuras clave para el esfuerzo bélico general. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 3
River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
- 4
Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025