Ataque ucraniano con drones causa un muerto en Sochi, según Rusia

9 sep (Reuters) -

Un hombre murió como consecuencia del ataque de un avión no tripulado ucraniano durante la noche en la ciudad rusa de Sochi, en el mar Negro, dijo el martes un gobernador regional ruso.

Los restos de un avión no tripulado destruido alcanzaron el coche que conducía el hombre en el distrito de Adler de Sochi, dijo el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, en la aplicación de mensajería Telegram. Además, seis viviendas resultaron dañadas, dijo Kondratyev.

De momento no se conoce el alcance total del ataque.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus unidades de defensa aérea destruyeron dos aviones no tripulados sobre la región de Krasnodar, pero el Ministerio solo informa de cuántos drones destruyen sus fuerzas, no de cuántos lanza Ucrania.

En total, los sistemas de defensa rusos destruyeron 31 drones ucranianos durante la noche, incluidos 15 sobre el mar Negro, dijo el Ministerio en Telegram.

Reuters no pudo verificar esta información de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Jamie Freed y Christian Schmollinger; editado en español por Irene Martínez)