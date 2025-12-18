Ataque ucraniano con drones mata a tres personas en región rusa de Rostov

Ataques ucranianos con drones mataron el jueves a tres personas en la región rusa de Rostov, informó el gobernador regional, en medio del ajetreo diplomático para poner fin al conflicto.

Un ataque provocó un incendio en un buque de carga en el puerto de la capital regional, donde murieron dos tripulantes y tres resultaron heridos, indicó en Telegram el gobernador regional interino, Yuri Sliusar.

Un civil murió y otros seis resultaron heridos en el pueblo de Bataisk, cerca de las instalaciones portuarias, agregó.

"Las comisiones municipales documentarán todas las consecuencias del ataque", indicó el funcionario.

Los ataques se dan en momentos que Ucrania intensifica las incursiones nocturnas con drones en territorio ruso dirigidas a las infraestructuras energéticas de las que depende Moscú para financiar su ofensiva.

Las autoridades rusas han señalado que cada noche se interceptan decenas de drones.

Las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto se aceleraron en las últimas semanas tras la divulgación del plan estadounidense de paz, que no han logrado un alto el fuego.