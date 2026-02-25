Ataque ucraniano contra planta de fertilizantes rusa deja cuatro muertos (gobernador)

Un ataque ucraniano con un dron contra una planta de fertilizantes en la región occidental rusa de Smolensk dejó cuatro muertos y diez heridos, afirmó este miércoles el gobernador regional.

La planta, situada a las afueras de la localidad rusa de Dorogobuzh, se encuentra a unos 290 kilómetros de la frontera ucraniana.

Imágenes no verificadas publicadas en redes sociales parecían mostrar la planta en llamas a primera hora del miércoles, con columnas de humo elevándose.

"El enemigo atacó PJSC Dorogobuzh, una planta civil que produce fertilizantes nitrogenados", afirmó el gobernador de la región de Smolensk, Vasili Anojin, en una publicación en la plataforma Telegram.

"Cuatro empleados murieron y diez resultaron heridos en el bárbaro atentado terrorista de las Fuerzas Armadas ucranianas", agregó.

Los equipos de rescate han controlado los incendios y las autoridades están considerando evacuar a los residentes de la localidad vecina por su seguridad, añadió.

La planta también fue atacada en diciembre del año pasado, informaron medios rusos.

Ucrania, que niega atacar a civiles, no hizo comentarios al respecto.

Ucrania ha lanzado miles de drones sobre la frontera rusa desde que Moscú emprendió una vasta ofensiva militar en territorio ucraniano en 2022. Algunos han caído a cientos de kilómetros del frente.

Los ataques suelen tener como objetivo la industria petrolera y gasística de Rusia y otras instalaciones industriales, y han causado daños por valor de miles de millones de dólares.

Kiev afirma que estos ataques son en legítima represalia por los bombardeos rusos contra sus propios civiles, que han dejado cientos de muertos y paralizado la infraestructura energética ucraniana.