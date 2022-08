Ataques aéreos, con cohetes empujan a israel y gaza al segundo día de combates

Por Nidal al-Mughrabi y Maayan Lubell

GAZA/JERUSALÉN, 6 ago (Reuters) - Israel atacó en Gaza y los palestinos dispararon cohetes contra ciudades israelíes el sábado, después de que una operación israelí contra el grupo militante Yihad Islámica puso fin a más de un año de relativa calma a lo largo de la frontera.

Israel mató el viernes a uno de los altos comandantes del grupo en un ataque aéreo sorpresa durante el día en un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, lo que provocó salvas de cohetes en respuesta.

El sábado, Israel dijo que atacó a militantes de la Yihad Islámica que se preparaban para lanzar cohetes y puestos de militantes. Bombas adicionales apuntaron a cinco casas, dijeron testigos, enviando enormes nubes de humo y escombros al aire cuando las explosiones sacudían la ciudad de Gaza.

Los militantes palestinos dispararon al menos 160 cohetes a través de la frontera, haciendo sonar las sirenas de los ataques aéreos y enviando a la gente corriendo a los refugios antiaéreos tan lejos como la ciudad central israelí de Modi'in, entre Tel Aviv y Jerusalén.

La Yihad Islámica dijo que había apuntado a la principal puerta de entrada internacional de Israel, el aeropuerto Ben Gurion, pero el cohete se quedó corto cerca de Modi'in, a unos 20 kilómetros de distancia, y la Autoridad de Aviación Civil dijo que el aeropuerto estaba operando como de costumbre con rutas de vuelo ajustadas.

La mayoría de los misiles fueron interceptados y no hubo reportes de víctimas graves, según el servicio de ambulancias israelí.

Los esfuerzos de Egipto, la ONU y Qatar para poner fin a los combates estaban en marcha. Una mayor escalada dependería en gran medida de si Hamas, el grupo militante islámico que controla Gaza, opta por unirse a la lucha.

Los ataques israelíes han matado a 14 palestinos, incluidos al menos otros cuatro militantes de la Yihad Islámica y un niño, y han herido al menos a 110 personas, dijo el Ministerio de Salud palestino.

La Yihad Islámica no proporcionó detalles precisos sobre cuántos de sus miembros habían muerto y no señaló un alto el fuego inmediato. "Ahora es el momento de la resistencia, no de una tregua", dijo a Reuters un responsable del grupo.

Durante la noche, el ejército israelí dijo que había detenido a 19 militantes de la Yihad Islámica en redadas en la Cisjordania ocupada por Israel, mientras atacaba los sitios de fabricación y lanzacohetes del grupo en Gaza. (Escrito por Maayan Lubell, Editado en Español por Manuel Farías)