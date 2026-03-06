Ataques aéreos israelíes bombardean un suburbio de beirut; hezbolá advierte a los israelíes

BEIRUT/JERUSALÉN, 6 mar (Reuters) -

Israel llevó a cabo intensos ataques aéreos durante la noche contra los suburbios del sur de Beirut controlados ‌por Hezbolá, tras ordenar a sus ‌residentes ⁠que abandonaran la zona, mientras que el grupo respaldado por Irán advirtió a los israelíes que abandonaran las ciudades y pueblos fronterizos.

Las explosiones y los destellos ​iluminaron el ⁠cielo nocturno sobre ⁠los suburbios del sur de Beirut, según mostraron las imágenes de Reuters. El ejército israelí ​afirmó haber llevado a cabo 26 oleadas de ataques durante la noche en los ‌suburbios del sur, y señaló que los objetivos incluían los ​centros de mando y las instalaciones de ​almacenamiento de armas de Hezbolá.

El jueves, un portavoz militar israelí pidió a los residentes de los suburbios del sur que se desplazaran hacia el este y el norte, y publicó un mapa en el que se mostraban cuatro grandes distritos de la capital que, según él, debían abandonar, incluidas las zonas adyacentes ​al aeropuerto de Beirut.

Hezbolá, en un mensaje publicado en hebreo en su canal de Telegram el viernes por la mañana, advirtió ⁠a los israelíes que abandonaran las ciudades situadas a menos de 5 kilómetros de la frontera.

"La agresión de su ejército ‌contra la soberanía libanesa y la seguridad de los ciudadanos, la destrucción de infraestructuras civiles y la campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta", dijo Hezbolá.

Durante los combates entre Hezbolá e Israel en 2024, decenas de miles de israelíes fueron evacuados de las ciudades de la zona fronteriza, pero muchos han regresado desde entonces. Las autoridades israelíes han afirmado anteriormente que, por ahora, no ‌hay planes de evacuarlos.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el lunes, cuando ⁠Hezbolá abrió fuego, desencadenando una nueva ofensiva israelí, con ataques aéreos centrados en los suburbios del ‌sur de Beirut y en el sur y el este del ⁠Líbano.

Israel también ha ordenado a los libaneses que abandonen amplias zonas ⁠del sur y el este del Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado de que 123 personas han muerto y otras 683 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes de esta semana. Sus cifras no distinguen entre civiles y combatientes.

No se han registrado víctimas mortales en ‌Israel como resultado de los ataques de Hezbolá.

Hezbolá, ​un grupo musulmán chiíta creado por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982, quedó muy debilitado por Israel durante la guerra de 2024. (Información de Hatem Maher y Nayera Abdallah en El Cairo; Jana Choukeir en Dubái; Maayan Lubell y Pesha Magid ‌en Jerusalén; redacción de Tom Perry; edición de Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)