Ataques aéreos israelíes, incluso en campamento de tiendas de campaña, matan a nueve personas en Gaza: funcionarios palestinos

Por Nidal al-Mughrabi y Steven Scheer

EL CAIRO/JERUSALÉN, 15 feb (Reuters) -

Al menos nueve palestinos murieron el domingo en ataques aéreos israelíes en el ‌norte y el sur de ‌la ⁠Franja de Gaza, informaron funcionarios palestinos de defensa civil y salud, en lo que el ejército israelí calificó como una respuesta a las violaciones del alto el fuego por ​parte de ⁠Hamás.

Los ⁠médicos afirmaron que un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas de campaña que albergaba a ​familias desplazadas causó la muerte de al menos cuatro personas, mientras que las autoridades sanitarias afirmaron ‌que otro ataque causó la muerte de cinco personas en ​Jan Yunis, en el sur.

"En las últimas ​horas, las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a lanzar ataques en respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás ayer en la zona de Beit Hanún", dijo un responsable militar israelí, quien añadió que "los terroristas salieron de un túnel al este de la línea amarilla".

El oficial calificó ​los ataques del domingo de "precisos" y conformes al derecho internacional, y dijo que el grupo miliciano palestino había cometido más de seis violaciones ⁠del alto el fuego de octubre, incluido el despliegue al este de la "línea amarilla" acordada en el alto el fuego ‌para delimitar las zonas controladas por Israel y Hamás.

"Cruzar la línea amarilla en las proximidades de los soldados de las FDI, estando armado, es una violación explícita del alto el fuego y demuestra cómo Hamás viola sistemáticamente el acuerdo de alto el fuego con la intención de dañar a lao soldados de las FDI», dijo el oficial.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar el acuerdo de ‌alto el fuego, un elemento clave del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la ⁠guerra de Gaza.

El sábado, el ejército dijo haber identificado a "terroristas" armados cerca del personal de ‌las FDI que opera en el norte de la Franja de Gaza.

Las FDI ⁠afirmaron que seguían destruyendo túneles subterráneos en el norte de la Franja ⁠de Gaza, de conformidad con el acuerdo.

Dijo que observó a varios hombres armados salir de lo que, según ellos, era un túnel y entrar bajo los escombros de un edificio al este de la Línea Amarilla.

El ejército dijo que aviones de la Fuerza Aérea habían atacado el edificio y eliminado a ‌dos hombres armados, y que era probable que ​otros milicianos hubieran sido eliminados en el ataque.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 600 palestinos han muerto por disparos israelíes desde que comenzó el acuerdo de Gaza. Israel dijo que cuatro soldados murieron a manos de milicianos en Gaza durante ‌el mismo periodo. (Reporte de Nidal al-Mughrabi y Steven Scheer; edición en Español de Manuel Farías)