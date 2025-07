Ataques aéreos israelíes matan a 14 palestinos en Gaza; otros 10 mueren buscando comida

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques aéreos israelíes mataron a 14 palestinos en la Franja Gaza y otros 10 murieron mientras buscaban ayuda alimentaria, informaron el sábado a The Associated Press funcionarios hospitalarios en el enclave, mientras los esfuerzos de cese al fuego liderados por Estados Unidos parecían ganar impulso después de casi 21 meses de guerra.

Dos trabajadores humanitarios estadounidenses de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel, resultaron heridos en el sur de Gaza en un ataque en un sitio de distribución de alimentos, que la organización recientemente creada culpó a Hamás, sin proporcionar evidencia.

Palestinos cansados expresaron una esperanza cautelosa después de que Hamás diera una respuesta "positiva" el viernes por la noche a la propuesta más reciente de Estados Unidos para una tregua de 60 días, pero dijeron que se necesitaban más negociaciones sobre la implementación.

"Estamos cansados. Basta de hambre, basta de cierre de puntos de cruce. Queremos dormir en calma donde no escuchemos aviones de guerra o drones o bombardeos", dijo Jamalat Wadi, una de los cientos de miles de personas desplazadas de Gaza, hablando en Deir al-Balah. Entrecerró los ojos al sol durante una ola de calor veraniega de más de 30 grados Celsius (86 grados Fahrenheit).

Hamás ha buscado garantías de que la tregua inicial conduciría a un fin total de la guerra y a la retirada de los soldados israelíes de Gaza. El presidente Donald Trump ha impulsado un acuerdo y recibirá al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el lunes para discutir un pacto.

Las negociaciones anteriores se han estancado debido a las demandas de Hamás de garantías de que las negociaciones adicionales llevarían al fin de la guerra, mientras que Netanyahu ha insistido en que Israel reanudaría los combates para asegurar la destrucción del grupo militante.

Un médico palestino y sus tres hijos muertos

Los ataques aéreos israelíes golpearon tiendas de campaña en la abarrotada área de Muwasi en la costa mediterránea de Gaza, matando a siete personas, incluido un médico palestino y sus tres hijos, según el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis.

Otras cuatro personas murieron en la ciudad de Bani Suheila en el sur de Gaza. Tres personas murieron en tres ataques en Jan Yunis. El ejército de Israel no comentó de inmediato.

Por separado, ocho palestinos murieron cerca de un sitio de distribución de ayuda de la fundación en la ciudad sureña de Rafah, dijo el hospital. Un palestino murió cerca de otro punto de la fundación en Rafah. No estaba claro qué tan lejos estaban los palestinos de los sitios.

La fundación negó que las muertes ocurrieran cerca de sus sitios.

La organización ha dicho que nadie ha sido disparado en sus sitios, que están custodiados por contratistas privados y solo se puede acceder a ellos pasando por posiciones militares israelíes a cientos de metros de distancia. El ejército no hizo comentarios inmediatos, pero ha dicho que realiza disparos de advertencia como medida de control de multitudes y únicamente apunta a personas cuando sus soldados se ven bajo amenaza. Otro palestino murió esperando en multitudes por camiones de ayuda en el este de Jan Yunis, dijeron funcionarios del Hospital Nasser. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han estado trayendo sus propios suministros de ayuda desde que comenzó la guerra. No estaba claro a qué organización pertenecían los camiones de ayuda, pero el incidente no parecía estar relacionado con las operaciones de la fundación. Gran parte de la población de Gaza, de más de 2 millones, ahora depende de la ayuda internacional después de que la guerra ha devastado en gran medida la agricultura y otras fuentes de alimentos y ha dejado a muchas personas cerca de la inanición. Multitudes de palestinos a menudo esperan camiones y descargan o saquean su contenido antes de que lleguen a sus destinos. Los camiones deben pasar por áreas bajo control militar israelí. El ejército de Israel no comentó de inmediato.

Trabajadores humanitarios estadounidenses heridos

La fundación dijo que los dos trabajadores humanitarios estadounidenses resultaron heridos el sábado por la mañana cuando atacantes lanzaron granadas en un sitio de distribución en Jan Yunis. La fundación dijo que las heridas no eran potencialmente mortales. El ejército de Israel dijo que evacuó a los trabajadores para recibir tratamiento médico. La fundación, una iniciativa respaldada por Estados Unidos e Israel destinada a eludir a la ONU, distribuye ayuda desde cuatro sitios que están rodeados por soldados israelíes. Tres sitios están en el extremo sur de Gaza. La ONU y otros grupos humanitarios han rechazado el sistema de la fundación, diciendo que permite a Israel usar la comida como arma, viola principios humanitarios y no es efectivo. Israel dice que Hamás ha estado desviando la ayuda entregada por la ONU, una afirmación que la ONU niega. Hamás ha instado a los palestinos a no cooperar con la fundación. La fundación, registrada en Delaware, comenzó a distribuir alimentos en mayo a los palestinos, quienes dicen que los soldados israelíes abren fuego casi todos los días hacia las multitudes en las carreteras que se dirigen a los puntos de distribución. Cientos de personas han sido asesinadas y cientos más heridas, según el Ministerio de Salud de Gaza y testigos. La oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que ha registrado 613 palestinos muertos en un mes en Gaza mientras intentaban obtener ayuda, la mayoría de ellos mientras intentaban llegar a los sitios de la fundación. La guerra comenzó cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas y tomando a otras 251 como rehenes. Israel respondió con una ofensiva que ha matado a más de 57.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está dirigido por profesionales médicos empleados por el gobierno de Hamás. No diferencia entre civiles y combatientes, pero la ONU y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como las estadísticas más confiables sobre bajas de guerra. ___ Kullab informó en Jerusalén. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.