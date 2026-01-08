Ataques con drones rusos provocan apagones en dos regiones de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques de drones rusos dejaron temporalmente sin electricidad a toda la región sureña de Zaporiyia en Ucrania y dejaron a más de 600.000 hogares en la región central de Dnipropetrovsk sin electricidad, informaron autoridades el jueves.

El bombardeo ocurrió en el contexto de los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener los combates, casi cuatro años después de que Rusia invadiera a su vecino.

Ucrania y sus aliados occidentales han estado trabajando para establecer un marco para un acuerdo de paz, pero Moscú no ha dado ninguna señal pública de estar dispuesto a ceder.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fustigó a Rusia por atacar servicios públicos.

"No hay una justificación militar para tales ataques a instalaciones energéticas e infraestructuras que dejan a la gente sin electricidad y calefacción en condiciones invernales", afirmó Zelenskyy en las redes sociales.

Rusia ha atacado repetidamente la red eléctrica de Ucrania desde que invadió, negando a los civiles calefacción y agua corriente en una estrategia que los funcionarios ucranianos llaman "convertir el invierno en un arma".

La región de Zaporiyia, que antes de la guerra tenía una población de alrededor de 1,5 millones, se quedó sin electricidad durante cuatro horas por primera vez desde la invasión.

Los equipos de emergencia repararon la red en Zaporiyia, pero en Dnipropetrovsk aún no había electricidad para cientos de miles de personas el jueves por la tarde, declaró la empresa privada de energía DTEK.

"Es importante que nuestros socios en todo el mundo respondan al abuso de Rusia contra la gente", expresó Zelenskyy. Ha instado a los países a ejercer una mayor presión sobre Moscú para detener su agresión.

Un acuerdo para que Estados Unidos proporcione garantías de seguridad a Ucrania en el período posterior a la guerra "está listo para ser finalizado", indicó Zelenskyy, señalando que podría firmarlo junto al mandatario norteamericano Donald Trump.

El acuerdo ayudaría a disuadir cualquier ataque ruso futuro, pero solo después de que se alcance un acuerdo de paz.

Zelenskyy dijo que Ucrania, Estados Unidos y los países europeos todavía están discutiendo la reconstrucción y el desarrollo posguerra.

Ucrania ha presentado a los funcionarios estadounidenses posibles opciones para un acuerdo de paz, y Washington las discutirá con Rusia, afirmó Zelenskyy.

"Estamos esperando una respuesta sobre si el enemigo está realmente dispuesto a terminar la guerra", añadió Zelenskyy.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas aéreas derribaron 66 drones ucranianos durante la noche sobre regiones rusas, la Crimea ilegalmente anexada, el Mar Negro y el Mar de Azov.

La corresponsal Sylvie Corbet contribuyó a esta nota desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.